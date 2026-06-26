Gimnastele din Rusia refuză să concureze în România din cauza interzicerii imnului.

După ce autoritățile din Cluj-Napoca au interzis imnul și drapelul Rusiei la turneul internațional de gimnastică ritmică din oraș, echipa rusă a refuzat să participe. Rușii au invocat decizia World Gymnastics.

Echipa Rusiei la gimnastică ritmică a refuzat să participe la Cupa Provocării din orașul românesc Cluj-Napoca din cauza interdicției autorităților locale de a afișa simbolurile de stat ale Federației Ruse, care continuă războiul la scară largă împotriva Ucrainei. Vineri, 26 iunie, Federația de Gimnastică a Rusiei (FGR) a anunțat această decizie, acuzând organizatorii de încălcarea regulamentului competiției, transmite dw.com.

Purtătorul de cuvânt al FGR, Linar Ginatullin, a declarat că organizatorii au informat verbal rușii „că pe arena sportivă nu va fi afișat drapelul de stat al Federației Ruse și nu va fi intonat imnul național în cazul victoriei gimnastelor ruse”.

Potrivit FGR, acest lucru încalcă atât decizia adoptată în mai de către comitetul executiv al World Gymnastics privind revenirea completă a gimnaștilor ruși în sportul internațional, cât și amendamentele la Carta Olimpică, „îndreptate spre protejarea sportului și a sportivilor de orice presiune politică, de stat, socială și economică externă”. Potrivit lui Ginatullin, FGR „va urmări executarea necondiționată a deciziilor World Gymnastics prin toate mecanismele juridice internaționale prevăzute”.

Primarul Cluj-Napoca a interzis imnul și drapelul Rusiei la turneul din oraș

Primarul Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat pe 24 iunie interdicția de a afișa simbolurile de stat rusești la etapa Cupei Provocării la gimnastică ritmică care se desfășoară în oraș în perioada 26-28 iunie. El s-a referit la poziția României și a UE în această privință și a numit inacceptabilă utilizarea pe teritoriul țării membre UE a simbolurilor de stat ale Rusiei din cauza războiului acesteia împotriva Ucrainei.

Potrivit lui Boc, atunci când a aprobat desfășurarea turneului de gimnastică ritmică la Cluj-Napoca, gimnastele ruse nu aveau încă dreptul să evolueze sub drapelul național. El a solicitat Federației Internaționale de Gimnastică să desfășoare competiția în oraș conform regulilor valabile la momentul luării deciziei privind organizarea acesteia.

Comitetul Olimpic Internațional a adoptat amendamente controversate la Carta Olimpică

Comitetul Olimpic Internațional (COI) a aprobat pe 25 iunie amendamente la Carta Olimpică privind principiul neutralității politice. Amendamentele întăresc prevederile Cartei Olimpice conform cărora sportul trebuie să fie liber de orice intervenție politică. Printre altele, se subliniază rolul COI în asigurarea neutralității „în orice moment, fără niciun fel de presiune din partea structurilor de stat, culturale, sociale sau economice”.

Chiar înainte de ședința COI, au existat temeri că introducerea amendamentelor privind neutralitatea politică a sportivilor ar putea slăbi barierele în calea revenirii complete a sportivilor ruși în sportul internațional. Directorul general al organizației pentru drepturile omului Global Athlete, Rob Keller, consideră că decizia COI amenință să submineze mișcarea olimpică. „Semnalul va fi foarte clar: războiul, dopajul sistematic și încălcările repetate ale Cartei Olimpice nu mai reprezintă un obstacol pentru participarea deplină”, a declarat el.

Federația Internațională de Gimnastică a permis rușilor să revină sub propriul drapel

La mijlocul lunii mai 2023, comitetul executiv al Federației Internaționale de Gimnastică a permis gimnaștilor ruși și belaruși să participe la competiții internaționale cu drapelele naționale și imnurile naționale, ridicând restricțiile impuse în februarie 2022 după invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina. Din 2024, gimnaștii ruși au început din nou să evolueze la competiții internaționale, dar doar cu statut neutru – fără drapel și imn.

Decizii privind revenirea rușilor au fost deja luate de federațiile internaționale din alte sporturi.