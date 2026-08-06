Gianni Infantino va rămâne în funcția de președinte al FIFA.

Președintele Federației Internaționale a Asociațiilor de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, își va păstra funcția, în pofida criticilor formulate la adresa sa din cauza planului de privatizare parțială a turneelor internaționale.

O astfel de decizie a fost luată miercuri, 5 august, în cadrul unei ședințe de urgență a conducerii FIFA din Rabat, informează dw.com.

În declarația publicată în urma întâlnirii se spune că secretarul general al FIFA, Mattias Grafström, și membrii conducerii au exprimat sprijin pentru Gianni Infantino, aflat sub o presiune puternică. „Întotdeauna există ceva de învățat, iar FIFA va continua să-și perfecționeze procesele ținând cont de experiența dobândită", se arată în text.

De asemenea, se menționează că tuturor organizațiilor naționale și regionale de fotbal le-a fost trimisă o scrisoare, în care FIFA își aduce „scuzele sincere" pentru greșelile comise și „se angajează să nu permită repetarea unor astfel de situații în viitor".

UEFA: Conducerea FIFA și-a pierdut încrederea

Anterior, Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) a acuzat FIFA de punerea în aplicare a „schemelor secrete", îndemnând „să fie identificați vinovații și să fie trași la răspundere". „Actuala conducere a FIFA și-a pierdut încrederea nu doar a UEFA, ci și a multor alți membri ai familiei fotbalului", au precizat acolo.

În cadrul Uniunii Asociațiilor Europene de Fotbal, de asemenea, au declarat că Infantino nu și-a îndeplinit niciuna dintre promisiunile sale electorale, inclusiv necesitatea unei activități transparente. „O tranzacție suspectă, încheiată în spatele ușilor închise și neclară, pe care el o pregătea și încerca să o promoveze, a fost departe de transparență", au subliniat în UEFA.

Planul lui Infantino de a vinde o parte din drepturile pentru CM

Gianni Infantino a declarat că intenționează să vândă cote din Campionatul Mondial de fotbal și din alte turnee investitorilor privați, inclusiv, după cum a relatat mass-media, rudelor ginereului lui Trump, Jared Kushner. Infantino susținea că acest lucru va aduce federațiilor de fotbal de patru ori mai multe venituri.

La 30 iulie, toate cele 55 de asociații naționale din UEFA au decis să boicoteze turneele FIFA, dacă Infantino își va pune în aplicare planul. „Nimeni nu are dreptul moral să vândă ceea ce se află doar în custodie responsabilă pentru generațiile viitoare", au declarat în UEFA. Criticii europeni li s-a alăturat și CONCACAF - confederația responsabilă de dezvoltarea fotbalului în America de Nord și Centrală și în țările din bazinul Caraibelor (în componența sa intră 41 de federații de fotbal).

Pe 1 august, Infantino a declarat că FIFA renunță la planul de privatizare parțială a turneelor. „Ascultând cu atenție toate punctele de vedere, am înțeles că acest proiect a dus la divergențe care - indiferent de nivelul de susținere - nu au mai răspuns obiectivului inițial stabilit. Obiectivul nostru a fost întotdeauna și va fi unirea și dezvoltarea", a spus el.