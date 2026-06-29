Gianni Infantino a efectuat 27 de zboruri în 16 zile la CM 2026, fiind prezent la 24 de meciuri.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a fost prezent la 24 de meciuri din faza grupelor Campionatului Mondial 2026, efectuând 27 de zboruri cu avionul privat între orașele din SUA, Canada și Mexic.

În acest timp, aeronava asociată cu FIFA a parcurs peste 50.000 de kilometri și a petrecut în aer peste 66 de ore, transmite nv.ua, citând bbc.com.„

Potrivit estimărilor sursei, zborurile business-jetului Gulfstream G650ER în timpul fazei grupelor la CM 2026 ar fi putut genera emisii de aproximativ 516 tone de gaze cu efect de seră. Aceasta este o cantitate aproximativ egală cu emisiile medii anuale a 78 de persoane.

Cea mai lungă călătorie a lui Infantino în timpul fazei grupelor a fost de la Vancouver la Miami – aproximativ 4.500 de kilometri. În anumite zile, președintele FIFA efectua câte trei zboruri pentru a putea participa la mai multe meciuri în diferite orașe din SUA, Canada și Mexic.

FIFA, comentând situația, a declarat că președintele face în mod regulat călătorii oficiale împreună cu reprezentanții organizației, iar alegerea între zborurile regulate și cele charter depinde de eficiență și de raționalitatea economică. În același timp, organizația nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor privind numărul pasagerilor la bordul avionului, utilizarea zborurilor comerciale și compensarea emisiilor de carbon.

Înainte de începerea Campionatului Mondial, FIFA a anunțat intenția de a reduce propriile emisii de gaze cu efect de seră cu 50% până în 2030 și de a atinge neutralitatea climatică până în 2040. În ciuda acestor promisiuni, actualul Campionat Mondial ar putea deveni cel mai poluant din istorie.