Germania a fost învinsă de Paraguay și eliminată de la Campionatul Mondial de Fotbal.

Echipa Germaniei a fost eliminată în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, după ce a pierdut în fața Paraguayului cu scorul de 3-4 la loviturile de departajare și părăsește astfel competiția.

Deja în prima fază a play-off-ului Campionatului Mondial de fotbal, echipa Germaniei a suferit luni, 29 iunie, o înfrângere în fața Paraguayului. Pierzând cu scorul de 3-4 la loviturile de departajare, naționala germană părăsește CM 2026, scrie dw.com.

În ciuda unui avantaj vizibil în joc al germanilor, într-un contraatac, în minutul 42, scorul a fost deschis de paraguayanul Julio Enciso. Echipa germană a reușit să egaleze la scurt timp după pauză - golul a fost marcat de Kai Havertz, al treilea și ultimul pentru el la acest CM.

Timpul regulamentar și prelungirile nu au stabilit un învingător. La sfârșitul primei reprize suplimentare, arbitrul a anulat un gol al fundașului german Jonathan Tah, considerând că a fost un atac asupra portarului. La loviturile de departajare, sud-americanii s-au dovedit mai eficienți.

Partida s-a desfășurat pe stadionul din Boston, în suburbia Foxborough (SUA, statul Massachusetts).

Paraguay este un adversar tradițional incomod pentru Germania. Astfel, la CM 2002, tot în prima fază a play-off-ului, echipa germană a reușit să înscrie singurul gol împotriva acestei țări abia cu 2 minute înainte de finalul timpului regulamentar. În ultima etapă a fazei grupelor de la actualul mondial, naționala Germaniei a pierdut în fața unei alte echipe din America de Sud - Ecuador.