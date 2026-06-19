Fotbalistul echipei naționale a Canadei a suferit o fractură dublă la picior în meciul Cupei Mondiale cu Qatarul.

Mijlocașul echipei naționale a Canadei, Ismael Koné, a suferit o accidentare gravă, fractură la piciorul stâng, în meciul din a doua etapă a fazei grupelor Campionatului Mondial împotriva Qatarului (6-0).

Incidentul a avut loc la începutul reprizei a doua, când Kone a suferit o accidentare după o intrare dură a lui Assim Madibo. După consultarea VAR, jucătorul a primit cartonaș roșu direct, iar Qatar a încheiat meciul în nouă oameni — în prima repriză fusese eliminat Homam Ahmed. Kone a fost scos de pe teren pe targă, raportează ESPN.

„Nu am vorbit încă cu Ismael, dar el este în spital”, a declarat antrenorul principal al echipei naționale a Canadei, Jesse Marsh, la conferința de presă de după meci. — Se pregătește pentru operație. Familia lui este cu el în spital. (...) Toți îi suntem alături și suntem puțin șocați de cele întâmplate, atât din cauza naturii accidentării, cât și pentru că Ismael este o parte importantă a echipei noastre. Va fi o pierdere mare pentru noi.”

Marsh a adăugat că, după meci, Madibo a venit în vestiarul echipei Canadei și și-a cerut scuze.

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat pe rețeaua X că Kone are fracturi la fibulă și tibie.