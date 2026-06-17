Fostul campion mondial la box, Floyd Mayweather, riscă până la 20 de ani de închisoare.

Fostului campion mondial la box în cinci categorii de greutate, Floyd Mayweather Jr., i s-au adus acuzații de furt în proporții deosebit de mari și fraudă prin utilizarea unui cec.

Despre aceasta a anunțat publicația ESPN, citând surse, transmite media.az.

„Conform documentelor judiciare din statul Nevada, boxerului i se impută două infracțiuni grave: furt și intenția de a înșela prin utilizarea unui cec fals la achiziționarea unui ceas în valoare de 200.000 de dolari în Las Vegas (SUA)”, se arată în publicație.

Se menționează că sportivul riscă până la 20 de ani de închisoare. Potrivit avocaților părții vătămate, magazinul a încercat să rezolve problema pe cale amiabilă, însă boxerul a încetat să mai răspundă. La ședința de luni, F. Mayweather nu s-a prezentat – interesele sale au fost reprezentate de avocat.