FIFA va afișa numele suporterilor pe tabela stadionului la CM 2026 pentru 79 de dolari

În cadrul programului „Super Salut” (Super Shoutout), fanii pot plăti 79 de dolari (fără taxe) pentru ca numele lor să apară pe tabela stadionului. Serviciul este disponibil la toate cele 72 de meciuri din faza grupelor, transmite nytimes.com.

De precizat că Super Shoutout va fi afișat în timpul pregătirii premergătoare meciului și nu în timpul transmisiunii directe a partidei. FIFA a menționat că afișarea este destinată „doar spectatorilor de pe stadion” și nu garantează „vizibilitatea pentru toți cei prezenți sau includerea în transmisiuni, materiale digitale sau alte materiale media”.

Campionatul Mondial se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie în Statele Unite, Canada și Mexic.