theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
9 Iunie 2026, 22:11
1 906
Copiază linkul
Link copiat

FIFA va afișa numele suporterilor pe tabela stadionului la CM 2026 pentru 79 de dolari

Federația Internațională de Fotbal (FIFA) va afișa numele suporterilor pe tabela de marcaj a stadionului în timpul viitorului Campionat Mondial, contra unei taxe suplimentare.

FIFA va afișa numele suporterilor pe tabela stadioanelor CM 2026 pentru 79 de dolari.
FIFA va afișa numele suporterilor pe tabela stadioanelor CM 2026 pentru 79 de dolari.

În cadrul programului „Super Salut” (Super Shoutout), fanii pot plăti 79 de dolari (fără taxe) pentru ca numele lor să apară pe tabela stadionului. Serviciul este disponibil la toate cele 72 de meciuri din faza grupelor, transmite nytimes.com.

De precizat că Super Shoutout va fi afișat în timpul pregătirii premergătoare meciului și nu în timpul transmisiunii directe a partidei. FIFA a menționat că afișarea este destinată „doar spectatorilor de pe stadion” și nu garantează „vizibilitatea pentru toți cei prezenți sau includerea în transmisiuni, materiale digitale sau alte materiale media”.

Campionatul Mondial se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie în Statele Unite, Canada și Mexic.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici