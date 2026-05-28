FIFA, investigată în SUA pentru prețurile uriașe la biletele Cupei Mondiale 2026

Statele New York și New Jersey au început investigații oficiale privind vânzarea biletelor FIFA pentru turneu, invocând îngrijorări legate de politica de prețuri înșelătoare și acuratețea distribuirii locurilor, în timp ce criticii acuză organizația de exploatarea suporterilor care au așteptat ani de zile ca competiția să aibă loc la ei acasă, transmite euronews.com.

Potrivit unui comunicat comun publicat miercuri, procurorul general al statului New York, Letitia James, și procurorul general al statului New Jersey, Jennifer Davenport, au trimis citații pentru a solicita documente interne privind modul în care au fost stabilite prețurile biletelor și cum au fost determinate și promovate categoriile de locuri.

Investigația se concentrează pe opt meciuri de pe stadionul MetLife din New Jersey, inclusiv finala turneului, programată pentru 19 iulie.

„Locuitorii din New York au așteptat ani de zile ca Campionatul Mondial să aibă loc acasă și merită o șansă corectă la bilete accesibile”, a declarat James.

O parte a investigației este dedicată plângerilor cumpărătorilor care susțin că au primit locuri în zone mai puțin atractive ale stadionului decât cele pe care le-au ales și plătit inițial.

Potrivit procurorilor generali, FIFA a agravat confuzia când, după încheierea etapei inițiale de vânzări, a introdus o nouă categorie premium de bilete, Front Category, modificând practic ierarhia locurilor pentru suporterii care deja și-au plătit biletele.

Anchetatorii analizează și utilizarea de către FIFA a „prețurilor dinamice” – un model bazat pe cerere, aplicat pentru prima dată la Campionatul Mondial.

Conform datelor disponibile, între octombrie 2025 și aprilie 2026, prețurile biletelor pentru peste 90 de meciuri au crescut, iar o investigație a publicației The Athletic a relevat o majorare de aproximativ 25% pentru meciurile din Mexic și Canada.

„Nimeni nu ar trebui să cadă victimă manipulărilor și să plătească sume exorbitante pentru locuri, iar suporterii trebuie să fie siguri că biletele pe care le cumpără sunt exact cele pe care le vor primi”, a declarat procurorul general al statului New York.

„FIFA a transformat cumpărarea unui bilet la Campionatul Mondial într-un traseu cu obstacole plin de confuzie, deficit artificial creat și prețuri exorbitante”, a adăugat procurorul general al statului New Jersey.

La momentul publicării, FIFA nu a comentat public investigația.

Investigația a început pe fondul unui val tot mai mare de critici din partea suporterilor și autorităților de reglementare față de turneu, care se așteaptă să aducă organizației aproximativ 13 miliarde de dolari (11,1 miliarde de euro).

Plângerea consumatorilor în UE

Citațiile americane nu sunt un caz izolat.

În martie, organizația pentru protecția drepturilor consumatorilor Euroconsumers și rețeaua Football Supporters Europe (FSE) au depus o plângere oficială la Comisia Europeană, acuzând FIFA de abuz de poziție dominantă pe piața vânzării biletelor și numind prețurile actuale „jefuitoare” și o „trădare monumentală” a suporterilor.

Comisia Europeană a confirmat primirea plângerii și a declarat că va examina cazul în cadrul procedurilor standard, însă de atunci nu au fost comunicate detalii despre evoluția procesului.

În centrul plângerii europene, subliniază activiștii, se află o discrepanță flagrantă între promisiuni și realitate.

Inițial, FIFA anunța că biletele pentru meciurile din faza grupelor vor costa de la 60 de dolari, însă, potrivit Euroconsumers, aproape niciun suporter nu a reușit să cumpere locuri la acest preț.

În plus, prin propria platformă de revânzare, organizația percepe un comision de 15% atât de la cumpărători, cât și de la vânzători – o practică pe care Euroconsumers o consideră extrem de profitabilă pentru forul conducător și dăunătoare drepturilor consumatorilor.

„Este timpul să punem capăt acestei politici de prețuri dinamice și să anunțăm cu transparență totală care vor fi prețurile”, a declarat Els Bruggeman, șefa departamentului de politici și aplicare Euroconsumers.

FIFA, care se autointitulează organizație non-profit și susține că veniturile sale sunt redistribuite între cele 211 asociații membre, își apără modelul invocând o cerere globală fără precedent și peste 500 de milioane de solicitări de bilete pentru turneu.