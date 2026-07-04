FIFA i-a anulat lui Messi un record important la Campionatele Mondiale.

Messi, în meciul din optimile de finală cu Capul Verde, a stabilit două recorduri noi.

Federația Internațională de Fotbal (FIFA) i-a retras căpitanului echipei Argentinei, Lionel Messi, pasa de gol în meciul din optimile de finală cu Capul Verde. Întâlnirea s-a încheiat cu victoria Argentinei în prelungiri, scor 3-2.

Golul victoriei a fost marcat în minutul 111, după o centrare în careu. Inițial, autorul golului era considerat fundașul argentinian Cristian Romero, iar pasa decisivă – Messi. Datorită acestui fapt, Messi a depășit recordul de pase decisive în istoria Campionatelor Mondiale, deținut anterior de argentinianul Diego Maradona (8).

Ulterior, FIFA a revizuit decizia și a acordat autogol fundașului din Capul Verde, Dinei Borges, astfel Messi a pierdut pasa de gol record.

În acest meci, Messi a stabilit două recorduri noi. A marcat al 20-lea gol la Campionatele Mondiale. Până în 2026, recordul de goluri era deținut de Miroslav Klose (16). De asemenea, Messi a prelungit seria record de pase decisive la CM la 8 meciuri, care durează din prima rundă a play-off-ului din 2026.

Totodată, Messi a egalat recordul personal de goluri marcate într-un singur Campionat Mondial — 7 goluri.