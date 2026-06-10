FIFA a anunțat premiile record pentru participanții la CM 2026 la fotbal.

Suma totală a premiilor va fi de 727 de milioane de dolari, un record în istoria Campionatelor Mondiale. Aceasta este cu 50% mai mare decât la precedentul CM-2022 din Qatar, transmite tsn.ua.

Fiecare participant la faza finală a Mondialului va primi garantat 10,5 milioane de dolari, dintre care 9 milioane pentru calificarea în turneu și încă 1,5 milioane pentru acoperirea cheltuielilor de pregătire pentru Campionatul Mondial.

Restul de 655 de milioane vor fi distribuite între participanții turneului în funcție de rezultate.

Viitorul campion mondial va primi 50 de milioane de dolari ca premiu.

Distribuția premiilor la CM-2026 la fotbal

Campion : 50 de milioane de dolari.

Locul doi : 33 de milioane de dolari.

Locul trei : 29 de milioane de dolari.

Locul 4 : 27 de milioane de dolari.

Locurile 5-8 : 19 milioane de dolari.

Locurile 9-16 : 15 milioane de dolari.

Locurile 17-32 : 11 milioane de dolari.

Locurile 33-48: 9 milioane de dolari.

Turneul final al CM-2026 va avea loc între 11 iunie și 19 iulie 2026 în Statele Unite, Mexic și Canada. Va fi primul Mondial la care vor participa 48 de echipe naționale. Între 1998 și 2022, Campionatele Mondiale s-au desfășurat în format cu 32 de echipe.

Toți participanții la CM-2026 sunt împărțiți în 12 grupe, fiecare cu câte patru echipe. Primele două echipe din fiecare grupă și opt dintre ocupantele locului trei vor accede în optimile de finală. Ulterior, va avea loc faza eliminatorie în sistem meciuri directe, cu eliminare.