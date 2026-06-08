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8 Iunie 2026, 15:25
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FIFA a anulat cota de bilete pentru suporterii iranieni la CM 2026

FIFA a anulat cota de bilete alocată suporterilor iranieni pentru trei meciuri ale viitorului campionat.

FIFA a anulat cota de bilete pentru suporterii iranieni la CM 2026.
FIFA a anulat cota de bilete pentru suporterii iranieni la CM 2026.

Fiecare federație dintre cele 48 de echipe participante la CM 2026 are dreptul să primească și să distribuie 8% din locurile din stadioanele Campionatului Mondial, ceea ce reprezintă câteva mii de bilete pentru fiecare meci, transmite ap.org.

Dar, cu câteva zile înainte de începerea turneului, federația de fotbal din Iran a anunțat că nu poate oferi bilete suporterilor săi.

FIFA nu a comentat declarația FFIRI.

De anul trecut, locuitorilor Iranului le-a fost impusă o interdicție de intrare introdusă de guvernul SUA, iar aceștia probabil nu ar fi putut obține vize pentru Campionatul Mondial. Nu este clar câte bilete din cota iraniană au fost vândute de la tragerea la sorți a turneului, care a avut loc în decembrie, în rândul diasporei iraniene, inclusiv în SUA, notează AP.

Campionatul Mondial începe pe 11 iunie și va fi găzduit de Mexic, SUA și Canada. Iranienii au fost repartizați în grupa G, unde se vor întâlni cu Noua Zeelandă, Belgia și Egipt. Toate meciurile se vor desfășura pe teritoriul SUA.

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