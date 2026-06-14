theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
14 Iunie 2026, 11:30
943
Copiază linkul
Link copiat

Echipa Braziliei nu a reușit să învingă surprinzător Marocul la Campionatul Mondial

În meciul primei etape a fazei grupelor Campionatului Mondial de Fotbal, echipa Braziliei nu a reușit să învingă Marocul.

Echipa Braziliei nu a reușit să învingă surprinzător Marocul la Campionatul Mondial.
Echipa Braziliei nu a reușit să învingă surprinzător Marocul la Campionatul Mondial.

Întâlnirea s-a încheiat cu scorul 1-1.

În minutul 21 al meciului, scorul a fost deschis de jucătorul echipei naționale a Marocului, Ismael Saibari. După 11 minute, pentru brazilieni a marcat Vinicius Junior. În celălalt meci al grupei C vor juca echipele naționale ale Haiti și Scoției. Întâlnirea va începe pe 14 iunie, la ora 4:00, ora Moscovei.

Campionatul Mondial se desfășoară între 11 iunie și 19 iulie în SUA, Mexic și Canada. Campioana mondială en-titre este echipa Argentinei, care în finala din 2022 a învins echipa națională a Franței.

Mai multe surse media au sugerat că echipa Rusiei ar putea primi un wild-card pentru Campionatul Mondial după ce Iranul a refuzat să participe la turneu din cauza conflictului cu SUA și Israel. Totuși, ulterior echipa iraniană a început negocieri cu Federația Internațională de Fotbal (FIFA) privind mutarea meciurilor sale din Statele Unite în Mexic. Pe 18 mai, purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului de Externe al Iranului, Ismail Bagai, a declarat că FIFA a oferit echipei sale naționale garanții privind participarea la viitorul campionat mondial.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici