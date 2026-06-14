Întâlnirea s-a încheiat cu scorul 1-1.

În minutul 21 al meciului, scorul a fost deschis de jucătorul echipei naționale a Marocului, Ismael Saibari. După 11 minute, pentru brazilieni a marcat Vinicius Junior. În celălalt meci al grupei C vor juca echipele naționale ale Haiti și Scoției. Întâlnirea va începe pe 14 iunie, la ora 4:00, ora Moscovei.

Campionatul Mondial se desfășoară între 11 iunie și 19 iulie în SUA, Mexic și Canada. Campioana mondială en-titre este echipa Argentinei, care în finala din 2022 a învins echipa națională a Franței.

Mai multe surse media au sugerat că echipa Rusiei ar putea primi un wild-card pentru Campionatul Mondial după ce Iranul a refuzat să participe la turneu din cauza conflictului cu SUA și Israel. Totuși, ulterior echipa iraniană a început negocieri cu Federația Internațională de Fotbal (FIFA) privind mutarea meciurilor sale din Statele Unite în Mexic. Pe 18 mai, purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului de Externe al Iranului, Ismail Bagai, a declarat că FIFA a oferit echipei sale naționale garanții privind participarea la viitorul campionat mondial.