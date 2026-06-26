Doi sportivi moldoveni au urcat pe podiumul de onoare

Sportivii Daniela Cociu și Mihai Chihaia au obținut locuri premiate la Campionatul European de maraton la kaiac și canoe pentru seniori, care se desfășoară pe lacul Bascov-Budeasa din Pitești, România.

Daniela Cociu a devenit campioană europeană la distanța de 3,4 km, terminând în 17:45.29. Coechipiera ei, Elena Glizan, a ocupat locul 6 cu timpul 18:36.60, transmite noi.md.

Mihai Chihaia a urcat și el pe podium la această distanță, cu timpul 15:44.06, iar Oleg Tarnovschi a ocupat locul 8 cu rezultatul 16:51.80.

Liderul echipei naționale, Sergiu Tarnovschi, nu a participat la competiții în acest an. Campionatul European de maraton la caiac și canoe pentru seniori, juniori și tineret, desfășurat în Bascov, Pitești, a reunit aproximativ 475 de sportivi din 24 de țări europene.

Participarea echipei noastre la Campionatul European de maraton la caiac și canoe a fost posibilă datorită sprijinului financiar oferit de Ministerul Educației și Cercetării.