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focus.ua logofocus
28 Iunie 2026, 10:14
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Directorul lui Usik a explicat refuzul acestuia de a păstra centurile de campion

Campionul mondial absolut la box la categoria grea, Alexandr Usik, a decis să renunțe la aproape toate centurile, oferindu-i astfel prietenului său Anthony Joshua șansa de a deveni următorul campion.

Directorul lui Usik a explicat refuzul acestuia de a păstra centurile de campion.
Directorul lui Usik a explicat refuzul acestuia de a păstra centurile de campion.

Ucrainianul va păstra doar titlul Ring Magazine, transmite focus.ua.

„Ultimul dans” al lui Alexandr Usik, pe care l-a anunțat ca fiind lupta sa de adio, ar putea avea loc în Statele Unite. Despre aceasta a declarat pentru ESPN directorul sportiv al boxerului, Serghei Lapin.

Potrivit acestuia, ucrainianul a planificat întotdeauna să-și încheie cariera cu un meci final în SUA, unde dorește să scrie ultima pagină a istoriei sale în box.

Decizia de a renunța la centurile WBA, WBC, IBF, WBO și IBO a fost luată ținând cont de viitorul său în categoria super-grea, a spus Lapin.

Directorul sportiv al campionului a menționat că Alexandr a eliberat titlurile organizațiilor pentru a-i oferi britanicului Anthony Joshua posibilitatea de a le uni.

Totuși, Usik a decis să păstreze titlul Ring Magazine, care în cercurile de box este considerat un campionat liniar pentru campionii unificați recunoscuți, care conduc o categorie de greutate separată. Titlul de campion liniar este acordat boxerului care învinge campionul cu acest statut neoficial, iar centurile oficiale în acest caz nu au importanță.

Sursă
focus.ua logofocus
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