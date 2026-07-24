David Beckham a câștigat mai mult din reclame decât Shakira și Justin Bieber la Cupa Mondială

Beckham a câștigat aproximativ 25 de milioane de dolari la CM 2026. Aceasta este mai mult decât Shakira (aproximativ 20 de milioane de dolari) și Justin Bieber (aproximativ 16 milioane de dolari), care au evoluat la turneu.

Fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a Angliei, David Beckham, a câștigat la Campionatul Mondial din 2026 suma de 19 milioane de lire sterline (aproximativ 25 milioane de dolari). Potrivit analiștilor, această sumă depășește onorariile Shakirei (aproximativ 20 milioane de dolari), care a evoluat la deschiderea și închiderea CM-2026, precum și pe cele ale lui Justin Bieber (aproximativ 16 milioane de dolari), care a cântat în pauza meciului final, scrie mirror.co.uk.

Fotbalistul în vârstă de 51 de ani, al cărui capital total împreună cu soția sa, cântăreața și designerul Victoria Beckham, este estimat la 1,85 miliarde de lire sterline (aproximativ 2,5 miliarde de dolari), a colaborat cu branduri precum McDonald's, Walkers și Stella Artois și a fost prezent la numeroase meciuri ale turneului.

Potrivit publicației, Beckham a câștigat cu 8 milioane de lire sterline (10,7 milioane de dolari) mai mult decât a primit echipa Angliei pentru locul trei la turneu.

Beckham și-a încheiat cariera în 2013. A jucat pentru Manchester United, Real Madrid, PSG, Milan și Los Angeles Galaxy, câștigând campionate în Anglia (de șase ori), Spania, Franța și devenind campion al Ligii Campionilor.

Pentru echipa națională a jucat 115 meciuri și a fost căpitan timp de șase ani.

Câștigătoarea Campionatului Mondial din 2026 a fost echipa Spaniei, care a învins în finală Argentina cu scorul de 1-0 după prelungiri. Medaliile de bronz au fost câștigate de englezi, care au învins Franța cu scorul de 6-4 în meciul pentru locul trei.