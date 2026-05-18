Daniel Procopciuc a devenit campion european la armwrestling.

Sportivul moldovean, în vârstă de 31 de ani, l-a învins în finala competiției pe georgianul Nodar Bojgua, anterior campion european la tineret la aceeași categorie de greutate. Cu acest nou titlu, Daniel Procopciuc a ajuns la 10 titluri de campion european în carieră. Maestrul emerit al sportului la armwrestling mai are în palmares șapte titluri de campion mondial, un titlu ESTvsWEST și o victorie la turneul Zloty Tur, transmite ipn.md.

La Campionatul European de Armwrestling din Ungaria participă 1 300 de sportivi din 34 de țări. La Budapesta se desfășoară cea de-a 35-a ediție a competiției, precum și cea de-a 28-a ediție a Campionatului European de Para-Armwrestling.