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4 August 2026, 22:00
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Ciclistele din Turul Franței sunt suspectate că și-au făcut mărire de sâni pentru aerodinamică

Participantele la cursa de ciclism „Turul Franței” au fost suspectate că și-au mărit sânii cu ajutorul unor inserții speciale, cu scopul de a îmbunătăți aerodinamica.

Ciclistele din Turul Franței sunt suspectate că și-au făcut mărire de sâni pentru aerodinamică.
Ciclistele din Turul Franței sunt suspectate că și-au făcut mărire de sâni pentru aerodinamică.

Regulile UCI interzic orice modificări ale echipamentului care influențează morfologia corpului. Elementele de sub sutien schimbă fluxul de aer în jurul trunchiului și reduc presiunea asupra coapselor. Astfel, persoana obține un avantaj la deplasare, deoarece scade rezistența aerului, transmite wielerflits.nl

Un studiu științific publicat în Science Direct a confirmat eficiența acestui truc. Cercetătorii au stabilit că carenele cu o formă corectă reduc rezistența aerodinamică cu 3,6%. În curse, acest lucru oferă o economie de timp de 0,78 secunde pentru fiecare kilometru parcurs. Într-un sprint scurt, efectul este aproape invizibil, însă pe o distanță mai mare de 20 km, o ciclistă echipată astfel va avea un avantaj față de concurente.

În timpul „Turului Franței” din 2026, mai multe echipe au cerut arbitrilor UCI să formuleze clar regulile de verificare. Una dintre modalitățile de control ar putea fi verificarea ciclistelor într-un cort închis imediat după sosire. Sportivelor care vor fi depistate încălcând regulile li se pot aplica suspendarea și o amendă de până la 1.000 de franci elvețieni (aproximativ 1.070 de euro).

Ciclistele din Turul Franței sunt suspectate că și-au făcut mărire de sâni pentru aerodinamică

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