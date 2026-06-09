Cel mai bun arbitru din Africa nu a fost lăsat să intre în SUA pentru CM 2026.

Arbitrului somalez Omar Artan, inclus de FIFA pe lista celor 52 de arbitri pentru Campionatul Mondial din 2026, i s-a refuzat intrarea în SUA. Despre aceasta a anunțat agenția Reuters marți, 9 iunie. Decizia de a-i refuza intrarea a fost luată în weekendul trecut, transmite dw.com.

„FIFA nu participă la procedurile de imigrare ale țării gazdă, inclusiv la problemele legate de acordarea vizelor; autoritățile ne-au informat că statutul lui Artan nu va fi revizuit în prezent”, a declarat pentru Reuters un reprezentant al federației.

Serviciul vamal și de frontieră al SUA, într-un comunicat în care nu a menționat numele arbitrului, a anunțat sosirea la aeroportul Miami a unui cetățean somalez și refuzul acestuia de a intra în țară, fără a preciza motivul exact al deciziei.

Artan este concentrat pe viitoarele provocări ale carierei sale

Arbitrul a declarat că, în ciuda circumstanțelor, păstrează o atitudine pozitivă și este concentrat pe următoarele obiective ale carierei sale. „Vreau să mulțumesc familiei fotbalului pentru cuvintele de susținere, să le urez succes colegilor la Campionatul Mondial și sper să mă alătur din nou lor la viitoarele turnee”, a citat Reuters declarația lui Artan.

În 2025, Confederația Africană de Fotbal (CAF) l-a recunoscut pe Omar Artan drept cel mai bun arbitru al continentului. El a devenit primul arbitru somalez inclus pe lista arbitrilor pentru faza finală a Campionatului Mondial.