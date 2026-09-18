Canotorii de la Jocurile Olimpice din 2032 vor concura pe un râu cu crocodili.

Competițiile de canotaj și caiac-canoe de la Jocurile Olimpice din 2032 se vor desfășura pe râul Fitzroy, în orașul australian Rockhampton, unde trăiesc crocodili.

Autoritățile din Queensland au anunțat că locația a trecut cu succes printr-o verificare tehnică independentă și a primit aprobarea.

„Totul este oficial, semnat și decis”, a declarat premierul statului, David Crisafulli.

Alegerea râului Fitzroy a provocat controverse încă din 2025. Peste 500 de canotori, inclusiv campionul olimpic Drew Ginn, s-au pronunțat pentru mutarea competițiilor, invocând curentul, riscul de inundații și alte particularități ale râului.

Acum autoritățile vor începe proiectarea infrastructurii necesare. Se preconizează amenajarea unei piste de doi kilometri, cu opt culoare. Conform concluziilor preliminare, nu va fi necesară lărgirea sau adâncirea râului. În Queensland funcționează deja un program de control al crocodililor, care prevede îndepărtarea animalelor mari sau cu comportament periculos.