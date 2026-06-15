Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a câștigat aurul la Campionatul European de kaiac-canoe

Potrivit unui comunicat emis de Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, Tarnovschi a trecut primul linia de sosire, oprind cronometrul la 23:06.332. Locul doi a fost ocupat de un reprezentant al Ungariei. Pe locul trei s-a clasat un sportiv din Polonia, scrie tv8.md.

Alte două reprezentante ale țării noastre, Daniela Cociu și Elena Glizan, s-au clasat pe locul cinci în proba de canoe dublu pe distanța de 500 metri.