theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
tv8.md logotv8
15 Iunie 2026, 11:08
556
Copiază linkul
Link copiat

Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a câștigat aurul la Campionatul European de kaiac-canoe

Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi și-a confirmat statutul de favorit pe distanța de 5.000 de metri și a câștigat medalia de aur la Campionatul European de kaiac-canoe, desfășurat în Portugalia.

Colaj: tv8.md
Colaj: tv8.md

Potrivit unui comunicat emis de Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, Tarnovschi a trecut primul linia de sosire, oprind cronometrul la 23:06.332. Locul doi a fost ocupat de un reprezentant al Ungariei. Pe locul trei s-a clasat un sportiv din Polonia, scrie tv8.md.

Alte două reprezentante ale țării noastre, Daniela Cociu și Elena Glizan, s-au clasat pe locul cinci în proba de canoe dublu pe distanța de 500 metri.

Sursă
tv8.md logotv8
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici