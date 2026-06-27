Boxerul Alexandr Usik a anunțat că renunță la centurile de campion.

Boxerul ucrainean Alexandr Usik a decis să renunțe la toate centurile de campion. El a anunțat acest lucru pe rețelele sociale.

„Astăzi este o zi frumoasă și o vreme bună să anunț că vreau să renunț la toate centurile pe care le dețin acum. Vreau să le declar vacante, pentru ca cei care așteaptă să poată boxa pentru ele”, a declarat boxerul în vârstă de 39 de ani, transmite meduza.io.

Totodată, Usik a subliniat că nu se retrage din sport și că încă va avea „ultimul dans”.

În prezent, Alexandr Usik deține centurile de campion ale Federației Internaționale de Box (IBF), Asociației Mondiale de Box (WBA) și Consiliului Mondial de Box (WBC) la categoria supergreu.

Usik a câștigat toate cele 25 de meciuri profesionale.

În ultimul său meci, pe 23 mai, a învins prin knock-out tehnic în runda a 11-a kickboxerul olandez Rick Verhoeven și și-a apărat titlul WBC.