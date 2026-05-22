Bloomberg l-a inclus pe Messi în lista miliardarilor

Din 2007, argentinianul în vârstă de 38 de ani a câștigat 700 de milioane de dolari (această sumă include salariul și diverse bonusuri), iar averea sa a depășit 1 miliard de dolari. El a devenit al doilea fotbalist din indicele miliardarilor Bloomberg. În octombrie 2025, în acest club a intrat atacantul echipei saudite „Al-Nassr” și al naționalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, transmite bloomberg.com.

Messi joacă pentru „Inter Miami” din 2023.

Messi este cel mai titrat fotbalist din istorie (46 de trofee). El este campion mondial în 2022 cu naționala Argentinei, de patru ori câștigător al Ligii Campionilor și de zece ori campion al Spaniei cu „Barcelona”, precum și dublu campion al Franței cu „Paris Saint-Germain”.