Antrenorul Argentinei nu și-a putut stăpâni lacrimile după finala Campionatului Mondial

Potrivit lui Scaloni, contractul său expiră în decembrie, iar el nu este sigur că va putea realiza mai mult cu echipa națională a Argentinei decât finala Campionatului Mondial.

Antrenorul principal al echipei naționale a Argentinei, Lionel Scaloni, nu și-a putut stăpâni lacrimile după înfrângerea în fața Spaniei (0-1) în finala Campionatului Mondial, răspunzând la întrebarea despre viitorul său în echipă, transmite as.com.

„Am de gând să vorbesc cu președintele. Am o idee despre ce să fac. Contractul meu expiră în decembrie, atunci voi vedea. Nu sunt sigur dacă voi putea face ceva mai mult decât atât. Trebuie să vedem. Sunt recunoscător președintelui pentru oportunitatea de a fi aici unde sunt acum. Acesta este un loc la care visează toată lumea”, a spus Scaloni.

Antrenorul a declarat, de asemenea, că au fost multe „momente negative” pe parcursul meciului: „Accidentările jucătorilor-cheie nu sunt o scuză. Ei și-au dat toată silința, dar împotriva unei astfel de echipe poți avea de suferit. Cu o altă echipă totul ar fi putut să se termine altfel”.

Echipa Argentinei a pierdut în finala CM-2026 în prelungiri în fața Spaniei (0-1) și nu a reușit să-și apere titlul de campioană mondială. Argentinienii au rămas în inferioritate numerică spre finalul timpului regulamentar. Al doilea cartonaș galben, în minutul trei de prelungire, a fost acordat lui Enzo Fernandez pentru un fault dur asupra lui Pau Cubarsi în centrul terenului.

„Primul cartonaș galben putea fi evitat, dar ce s-a făcut, s-a făcut. Am vorbit cu el despre asta; bineînțeles, este finala Campionatului Mondial și sunt momente care ar fi putut fi evitate, dar nu există supărări”, a adăugat Scaloni.

Scaloni, în vârstă de 48 de ani, conduce echipa națională a Argentinei din 2018. Sub conducerea sa, echipa națională a câștigat două Cupe America (2021, 2024), Finalissima (2022) și Campionatul Mondial (2022). După victoria de la CM-2022, a fost recunoscut ca cel mai bun antrenor al anului de către FIFA.