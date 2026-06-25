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25 Iunie 2026, 16:17
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17 persoane au fost rănite după ce un automobil a intrat într-o mulțime de fani ai fotbalului în Mexic

Un automobil a intrat într-o mulțime de suporteri ai echipei Mexicului, care sărbătoreau victoria împotriva Cehiei. În urma incidentului, 17 persoane au fost rănite.

17 persoane au fost rănite după ce un automobil a intrat într-o mulțime de fani ai fotbalului în Mexic.
17 persoane au fost rănite după ce un automobil a intrat într-o mulțime de fani ai fotbalului în Mexic.

Incidentul a avut loc în Cabo San Lucas. Portalul AZ Intel a publicat imagini video de la fața locului. În acestea se vede cum fanii înconjoară un automobil, îl balansează și se urcă pe capotă. Ulterior, șoferul accelerează brusc și lovește mai multe persoane. Persoana aflată la volan a fost reținută.

Echipa Mexicului a învins Cehia cu scorul de 3:0 în meciul din etapa a treia a fazei grupelor Campionatului Mondial de fotbal. Cehia, care a acumulat un singur punct după trei meciuri, a ratat calificarea în play-off și și-a încheiat participarea la CM.

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