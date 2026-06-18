Zilele de concediu pentru vechime în muncă vor fi eliminate.

Actualul sistem de calcul al concediilor în zile calendaristice va fi înlocuit cu un sistem bazat pe zile lucrătoare.

Această modificare este determinată de faptul că, în abordarea actuală, durata efectivă a concediului variază în funcție de includerea în acesta a zilelor de weekend și sărbătorilor legale. Un astfel de proiect a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, scrie logos-pres.md.

Trecerea la zile lucrătoare presupune că din durata concediului vor fi scăzute exclusiv zilele în care angajatul era obligat să-și îndeplinească atribuțiile de muncă. În același timp, durata concediului anual de odihnă plătit de bază va fi de cel puțin 22 de zile lucrătoare. O abordare similară — calculul în zile lucrătoare — va fi aplicată și concediilor suplimentare, inclusiv concediul pentru adopție (până la 71 de zile lucrătoare), concediul paternal (15 zile lucrătoare) și alte categorii.

În ceea ce privește organizarea concediului, se introduce regula potrivit căreia una dintre părțile concediului anual trebuie să aibă o durată de cel puțin două săptămâni lucrătoare consecutive.

Pentru angajații din sectorul bugetar se propune revizuirea sistemului de acordare a concediilor suplimentare. Proiectul prevede anularea zilelor de odihnă acordate în prezent exclusiv pe baza vechimii în muncă. După cum se menționează în proiect, această măsură este justificată de necesitatea asigurării disciplinei bugetar-financiare și reducerii riscurilor financiare pe termen lung, legate de acumularea unor solduri semnificative de concedii neutilizate, care necesită plată din bugetul de stat. Potrivit estimărilor, măsurile propuse pentru categoria funcționarilor publici cu statut special sau general vor permite optimizarea cheltuielilor cu până la 5% din fondul de salarii.

Proiectul de lege urmează să fie aprobat de Guvern, după care va fi înaintat Parlamentului pentru dezbateri și adoptare.