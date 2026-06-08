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8 Iunie 2026, 14:27
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Zeci de șoferi în stare de ebrietate, trași pe dreapta în weekend

Polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3.680 de abateri ale regulamentului circulației rutiere în zilele de weekend.

Zeci de șoferi în stare de ebrietate, trași pe dreapta în weekend.
Zeci de șoferi în stare de ebrietate, trași pe dreapta în weekend.

Datele au fost prezentate de Inspectoratul Național de Securitate Publică în raportul privind activitățile desfășurate pe drumurile naționale.

Conform informațiilor furnizate, 50 de șoferi au fost suspendați de la conducerea vehiculelor după ce li s-a depistat stare de ebrietate alcoolică sau sub influența drogurilor. Totodată, 1.524 de șoferi au depășit limita de viteză pe sectoarele de drum controlate de Poliție, transmite noi.md.

744 de șoferi nu au respectat semnele de prioritate și semnalele semaforului. Alți 631 au fost amendați pentru oprirea vehiculelor în locuri interzise, iar 226 au condus fără inspecția tehnică anuală și fără polița obligatorie de asigurare de răspundere civilă a proprietarilor de autovehicule.

De asemenea, 69 de șoferi au fost sancționați pentru nerespectarea regulilor de prioritate față de pietoni și bicicliști. Pentru 391 de persoane au fost întocmite procese-verbale pentru neutilizarea centurii de siguranță și folosirea telefonului mobil la volan. Alți 45 au fost sancționați pentru încălcări ale regulilor de circulație.

Pe lângă monitorizarea traficului rutier, angajații serviciului de patrulare au intervenit în 2.411 cazuri înregistrate prin Serviciul Unic 112.

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