Zeci de percheziții în dosarul amnistiei: Sunt vizați deținuți și foști condamnați eliberați din penitenciare.

Sunt vizați mai mulți deținuți, dar și foști condamnați care ar fi fost eliberați după modificarea legii, informează pulsmedia.md.

Acțiunile au loc cu participarea unităților speciale Fulger și Pantera.

Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de implementare și aplicare a amnistiei acordate cu ocazia aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, precum și în aplicarea prevederilor articolelor 91 și 92 din Codul penal.

Potrivit anchetei, acțiunile de corupție ar fi putut conduce la eliberarea din detenție a mai multor persoane, inclusiv a celor condamnate la închisoare pe viață.

Reamintim că în decembrie 2021 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat legea amnistiei cu prilejul a 30 de ani de independență. Conform documentului, peste 1.700 de deținuți urmau să beneficieze de reducerea termenului sau eliberare, dintre care 67 de persoane imediat.

Legea, însă, nu se aplica condamnaților pentru infracțiuni deosebit de grave, dar în cazuri excepționale permitea reducerea parțială a pedepsei pentru cei care deja și-au executat o parte semnificativă din termen.

Ulterior, PAS a acuzat-o pe deputata Olesea Stamate că a introdus trei amendamente care au permis eliberarea persoanelor condamnate pentru infracțiuni grave. Stamate a respins acuzațiile, declarând că modificările au fost tehnice și nu au extins cercul celor amnistiați. Ulterior, ea a fost exclusă din partid.