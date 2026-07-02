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noi.md logonoi
2 Iulie 2026, 12:02
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Zeci de oameni au suferit, în ultimele zile, insolații

De la începutul săptămânii, 23 de persoane, inclusiv copii, au avut nevoie de asistență medicală din cauza insolațiilor.

Zeci de oameni au suferit, în ultimele zile, insolații.
Zeci de oameni au suferit, în ultimele zile, insolații.

„15 persoane sunt de gen feminin și 8 de gen masculin cu vârste cuprinse între 7 și 77 de ani. Toți pacienții au primit asistență medicală de urgență. iar 15 dintre aceștia au necesitat spitalizarea”, a spus Vladislava Ceban, comunicatoare la Asistența Medicală Urgentă, transmite noi.md cu referire la info1.md.

În același timp, în ultimele trei zile, peste 10.000 de persoane au apelat la corturile de protecție instalate de salvatori pentru a se adăposti de caniculă și a primi apă potabilă. Meteorologii anunță că în zilele următoare căldura va scădea și sunt prognozate ploi.

În trei zile de Cod Portocaliu și Roșu de arșiță, peste 2.800 de litri de apă au fost oferți oamenilor la corturile anticaniculă amenajate de salvatori.

Cele 18 puncte au fost amenajate în municipiul Chișinău și în raioanele Anenii Noi, Ialoveni, Cahul, Cimișlia, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Leova și Taraclia. În aceste spații, oamenii s-au putut adăposti de temperaturile ridicate și au primit apă potabilă. 142 de salvatori au oferit asistență la corturile anticaniculă în ultimele trei zile.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în zilele următoare temperatura aerului va continua să scadă treptat. Vineri, valorile maxime vor atinge 32 °C, iar în weekend nu vor depăși 28 °C. Mai mult, vineri și sâmbătă sunt așteptate ploi cu descărcări electrice.

Sursă
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