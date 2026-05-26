Zeci de gospodării au fost afectate în raionul Strășeni din cauza inundațiilor, iar oamenii au fost evacuați.

Autoritățile au convocat Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) raională și au instituit o Celulă de Criză, în timp ce Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Inspectoratul General al Poliției (IGP) sunt în alertă maximă pentru a declanșa noi evacuări preventive, scrie libertv.md.

Presiunea meteorologică din ultimele zile a generat o situație de urgență în raioanele Călărași, Strășeni și Ungheni. Din cauza scurgerilor masive de pe dealuri și a acumulărilor de apă în cele șapte lacuri aflate în cascadă din zona satului Bularda, debitele pe râul Ichel au crescut alarmant, punând o presiune uriașă pe digurile de protecție.

Zeci de case inundate și locuitori evacuați

Președinta Consiliului raional Strășeni, Mariana Dîmcenco, a prezentat date preliminare despre pagubele cauzate:

Satele Greblești și Mărtinești: 11 gospodării afectate, dintre care 3 familii au fost evacuate de urgență.

Satele Greblești și Mărtinești: 11 gospodării afectate, dintre care 3 familii au fost evacuate de urgență. Orașul Bucovăț și satul Rassvet: Au fost inundate terenuri agricole și mai multe gospodării.

Conform autorităților, sub un risc sporit de inundații se află în acest moment localitatea Micăuți și municipiul Strășeni (în special zona străzii Luncilor).

Celulă de criză, tabără de câmp și evacuări preventive

Centrul Național de Management al Crizelor monitorizează evoluția debitelor de apă care vin dinspre raionul Călărași către aval. IGSU a instituit o tabără de câmp permanentă în zona afectată.

În cazul în care nivelul apei va continua să crească, salvatorii și polițiștii sunt pregătiți ca, începând cu ora 05:00 a dimineții de 26 mai, să demareze evacuarea preventivă a peste 20 de locuințe din zona de risc din municipiul Strășeni.

În total, în zona de criză sunt mobilizați aproximativ 180 de angajați ai IGSU, IGP, Administrației de Stat a Drumurilor, Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, alături de autoritățile locale și voluntari, fiind utilizate 45 de unități de tehnică specială pentru fortificarea digurilor cu saci de nisip și crearea șanțurilor de deversare.

Restricții de circulație și avertisment privind contaminarea apei

Poliția Națională a blocat temporar circulația în zona podului de sub calea ferată din Strășeni, traficul fiind redirecționat pe trasee alternative.