Zeci de adolescente au devenit mame în anul 2025.

Cifra este în scădere față de acum 10 ani, când erau înregistrate anual între 50 și 60 de sarcini la fete sub 15 ani, informează Radio Moldova.

Informația a fost prezentată de șefa Centrului de Servicii Prietenoase Tinerilor, ginecologul Galina Leșco. Potrivit acesteia, majoritatea cazurilor de nașteri în rândul adolescentelor sunt asociate cu situații de manipulare și abuz - în nouă din 10 cazuri de acest fel este implicat un matur cunoscut de victimă.

Specialista a precizat, de asemenea, că numărul avorturilor la tinere cu vârsta sub 19 ani se menține „de ordinul sutelor” în fiecare an, însă în ultimii zece ani acest indicator a scăzut. În prezent se înregistrează aproximativ 5 cazuri la 1.000 de fete, în timp ce acum zece ani acest indicator era de 8–9 la 1.000.

Medicul avertizează că sarcinile la vârste fragede pot provoca probleme grave de sănătate atât pentru mamă, cât și pentru copil. La fetele sub 16 ani riscul de complicații în timpul sarcinii și nașterii este semnificativ mai mare, inclusiv hipertensiunea arterială și traumatismele la naștere.

De asemenea, copiii născuți de mame foarte tinere pot avea greutate mică la naștere și întârzieri în dezvoltare.

„Poate să se nască acest bebeluș cu o masă mai mică la naștere și asta îi dă mai puține forțe să depășească problemele, rețineri în creștere”, a afirmat Galina Leșco.

Pe lângă consecințele medicale, sarcina în rândul adolescenților afectează și integrarea socială a tinerelor mame. Multe dintre ele sunt nevoite să întrerupă sau să abandoneze studiile, ceea ce le reduce semnificativ oportunitățile viitoare.

„Integrarea socială a acestor fete are de suferit, se adâncește cercul sărăciei, pentru că are de suferit educația școlară. În cel mai bun caz fac o pauză, dar adesea întrerup complet studiile”, a declarat specialista.

Galina Leșco a atras atenția și asupra creșterii bolilor cu transmitere sexuală în rândul tinerilor. În ultimii ani s-au înregistrat mai multe cazuri de sifilis în rândul adolescenților, inclusiv cazuri de transmitere a infecției de la mamă la copil.

În ceea ce privește HIV, numărul cazurilor în această grupă de vârstă nu crește, dar nici nu scade.

Specialiștii subliniază că educația sexuală trebuie să fie realizată în familie, școală și sistemul medical.

Discuțiile despre sănătatea reproductivă trebuie începute înainte de încheierea pubertății și să includă informații despre protecție, prevenirea sarcinilor nedorite și a infecțiilor cu transmitere sexuală.

Vârsta medie a femeilor la naștere a fost, în anul trecut, de 29.5 ani în municipiul Chișinău, fiind cea mai ridicată din istoria țării. În mediul rural, vârsta medie este de 24.4 ani, iar în celelalte localități urbane – de 28.5 ani.