Wizz Air: Noile reguli ale UE privind drepturile pasagerilor ar putea scumpi biletele de avion.

Compania maghiară Wizz Air a luat la cunoștință acordul dintre Parlamentul European și Consiliu privind revizuirea regulilor UE referitoare la drepturile pasagerilor aerieni.

Potrivit serviciului de presă al Wizz Air, compania susține obiectivul de a oferi pasagerilor informații clare și transparente, dar avertizează că unele dintre noile prevederi pot duce la creșterea costului biletelor, scrie infotag.md.

„Acordul păstrează regulile actuale de compensare, prevăzute în Regulamentul UE-261, inclusiv dreptul la compensare pentru întârzieri mai mari de trei ore, în valoare de până la 600 de euro. Wizz Air consideră că regulile nu au fost actualizate de peste 20 de ani și nu mai reflectă realitatea modernă a aviației, caracterizată prin creșterea traficului de pasageri, limitările infrastructurii, problemele de gestionare a traficului aerian și factorii geopolitici”, se arată în comunicatul companiei.

Compania consideră că noile reguli nu rezolvă una dintre principalele probleme ale aviației – întârzierile și anulările de zboruri cauzate de problemele de gestionare a traficului aerian.

„Companiile aeriene continuă să suporte costuri legate de aceste probleme, fără a avea posibilitatea de a le controla”, se menționează în document.

Wizz Air salută măsura care solicită ca copiii să stea lângă membrii familiei, subliniind că deja aplică această practică și consideră că un astfel de standard ar trebui adoptat de toate companiile aeriene din Europa.

Referitor la noile cerințe privind afișarea taxei pentru bagaje, compania afirmă că pasagerii trebuie să cunoască prețul înainte de a cumpăra biletele.

„Noile reguli limitează libertatea oamenilor de a plăti doar pentru serviciile de care au nevoie. Această măsură induce în eroare și riscă să provoace confuzie”, notează Wizz Air.

În comunicat se menționează că obligațiile suplimentare vor genera inevitabil costuri administrative și operaționale, care vor fi transferate consumatorilor.

„Wizz Air își reafirmă angajamentul de a menține prețurile biletelor cât mai scăzute și face apel către instituțiile UE să asigure că noile reguli păstrează dreptul pasagerilor la alegere, susțin concurența și accesibilitatea transportului și nu conduc la o creștere neintenționată a costului călătoriilor pentru cetățeni”, se arată în comunicat.