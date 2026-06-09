Wizz Air introduce internet Starlink la bordul avioanelor de anul viitor.

Compania nu a dezvăluit detaliile financiare ale acordului încheiat cu Starlink, relatează ipn.md, citând reuters.com.

Anterior, concurenții din segmentul low-cost, precum Ryanair și EasyJet, au menționat că implementarea internetului Starlink la bordul avioanelor implică costuri semnificative. Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a estimat că un astfel de serviciu poate costa compania până la 250 de milioane de dolari pe an, inclusiv cheltuieli suplimentare pentru combustibil.

În același timp, Starlink, cel mai mare operator de comunicații prin satelit, a încheiat deja acorduri cu mai multe companii aeriene din SUA, inclusiv American Airlines, Southwest, United Airlines și Alaska Airlines. Serviciul este folosit și de transportatori aerieni care efectuează zboruri pe distanțe lungi, precum Singapore Airlines și Emirates.

Wizz Air a raportat o creștere a traficului de pasageri cu 26% în mai și prognozează o dinamică pozitivă a veniturilor în sezonul de vară, în ciuda incertitudinii economice globale.