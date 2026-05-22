Vremea nefavorabilă a avariat liniile electrice: Consumatorii, rugați să economisească energia electrică.

Despre aceasta au anunțat Ministerul Energiei și Centrul Național pentru Managementul Situațiilor de Urgență.

Potrivit autorităților, specialiștii Moldelectrica au stabilit deja natura defecțiunii pe linia Vulcănești – MGRES. Echipele de intervenție lucrează în regim continuu pentru eliminarea defecțiunii și restabilirea cât mai rapidă a funcționării liniei. De asemenea, se efectuează verificarea altor elemente ale rețelei afectate de condițiile meteorologice nefavorabile.

În ciuda incidentelor în sistemul de transport al energiei electrice, nu au fost înregistrate deconectări ale consumatorilor. Autoritățile au asigurat că Sistemul Național Energetic continuă să funcționeze într-un regim stabil și controlat, datorită acțiunilor operative ale dispecerilor și serviciilor tehnice.

Moldelectrica informează că tot personalul operativ este mobilizat pentru reconectarea în siguranță și sincronizarea liniei de 400 kV, precum și pentru menținerea fiabilității sistemului energetic.