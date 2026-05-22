theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
22 Mai 2026, 21:37
11 811
Copiază linkul
Link copiat

Vremea nefavorabilă a avariat liniile electrice: Consumatorii, rugați să economisească energia electrică

Ploile puternice și furtunile intense au dus la deconectarea de urgență a liniilor electrice de 400 kV Vulcănești – Isaccea și Vulcănești – MGRES.

Vremea nefavorabilă a avariat liniile electrice: Consumatorii, rugați să economisească energia electrică.
Vremea nefavorabilă a avariat liniile electrice: Consumatorii, rugați să economisească energia electrică.

Despre aceasta au anunțat Ministerul Energiei și Centrul Național pentru Managementul Situațiilor de Urgență.

Potrivit autorităților, specialiștii Moldelectrica au stabilit deja natura defecțiunii pe linia Vulcănești – MGRES. Echipele de intervenție lucrează în regim continuu pentru eliminarea defecțiunii și restabilirea cât mai rapidă a funcționării liniei. De asemenea, se efectuează verificarea altor elemente ale rețelei afectate de condițiile meteorologice nefavorabile.

În ciuda incidentelor în sistemul de transport al energiei electrice, nu au fost înregistrate deconectări ale consumatorilor. Autoritățile au asigurat că Sistemul Național Energetic continuă să funcționeze într-un regim stabil și controlat, datorită acțiunilor operative ale dispecerilor și serviciilor tehnice.

Moldelectrica informează că tot personalul operativ este mobilizat pentru reconectarea în siguranță și sincronizarea liniei de 400 kV, precum și pentru menținerea fiabilității sistemului energetic.

În legătură cu posibilele suprasarcini, autoritățile au îndemnat cetățenii să utilizeze rațional energia electrică și, pe cât posibil, să reducă consumul în orele de vârf, pentru a evita defecțiuni suplimentare în rețea.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici