Vremea în Moldova se răcește după o perioadă îndelungată de caniculă.

Potrivit prognozei, în această săptămână temperatura aerului în Moldova va fi mai scăzută decât săptămâna trecută, iar pe alocuri sunt posibile ploi slabe.

Potrivit meteofor.md, luni, 6 iulie, ziua se vor înregistra +26°C, iar noaptea +20°C. Marți, 7 iulie, temperatura va urca până la +27°C, iar noaptea termometrele vor indica +19°C.

Miercuri, 8 iulie, ziua va fi în jur de +26°C, noaptea... +19°C. Joi, 9 iulie, temperatura va scădea ușor: ziua +23°C, noaptea până la +14°C.

Vineri, 10 iulie, vremea va fi și mai răcoroasă: ziua temperatura va urca până la +22°C, iar noaptea va coborî până la +15°C.

Sâmbătă, 11 iulie, ziua se va încălzi până la +29°C, noaptea... +16°C. Duminică, 12 iulie, se așteaptă +25°C ziua și +17°C noaptea.

Ploi slabe ar putea cădea miercuri, 8 iulie (1 mm precipitații), și joi, 9 iulie (0,9 mm). Celelalte zile ale săptămânii nu vom avea parte de precipitații, conform prognozei.

Vântul va sufla predominant din nord-vest și sud-vest pe parcursul săptămânii. Rafalele vor atinge între 6 și 9 metri pe secundă, cele mai puternice fiind estimate joi și vineri — până la 9 m/s.