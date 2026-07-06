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meteofor
6 Iulie 2026, 07:27
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Vremea în Moldova se răcește după o perioadă îndelungată de caniculă

Potrivit prognozei, în această săptămână temperatura aerului în Moldova va fi mai scăzută decât săptămâna trecută, iar pe alocuri sunt posibile ploi slabe.

Vremea în Moldova se răcește după o perioadă îndelungată de caniculă.
Vremea în Moldova se răcește după o perioadă îndelungată de caniculă.

Potrivit meteofor.md, luni, 6 iulie, ziua se vor înregistra +26°C, iar noaptea +20°C. Marți, 7 iulie, temperatura va urca până la +27°C, iar noaptea termometrele vor indica +19°C.

Miercuri, 8 iulie, ziua va fi în jur de +26°C, noaptea... +19°C. Joi, 9 iulie, temperatura va scădea ușor: ziua +23°C, noaptea până la +14°C.

Vineri, 10 iulie, vremea va fi și mai răcoroasă: ziua temperatura va urca până la +22°C, iar noaptea va coborî până la +15°C.

Sâmbătă, 11 iulie, ziua se va încălzi până la +29°C, noaptea... +16°C. Duminică, 12 iulie, se așteaptă +25°C ziua și +17°C noaptea.

Ploi slabe ar putea cădea miercuri, 8 iulie (1 mm precipitații), și joi, 9 iulie (0,9 mm). Celelalte zile ale săptămânii nu vom avea parte de precipitații, conform prognozei.

Vântul va sufla predominant din nord-vest și sud-vest pe parcursul săptămânii. Rafalele vor atinge între 6 și 9 metri pe secundă, cele mai puternice fiind estimate joi și vineri — până la 9 m/s.

Sursă
meteofor
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