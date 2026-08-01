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ipn
1 August 2026, 08:12
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Vreme caniculară la început de august: Temperaturile vor ajunge la +36 de grade

Luna august începe cu vreme caniculară, pe fondul unui val de aer cald venit din nordul Africii.

Vreme caniculară la început de august: Temperaturile vor ajunge la +36 de grade.
Vreme caniculară la început de august: Temperaturile vor ajunge la +36 de grade.

Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în prima săptămână a lunii se vor înregistra temperaturi de până la +36 de grade Celsius, iar precipitațiile vor lipsi, informează ipn.md.

Meteorologul Nadejda Stolear a declarat că temperaturile diurne vor crește treptat de la +28..+33 de grade Celsius, înregistrate pe 31 iulie, până la +31..+36 de grade Celsius în următoarele zile.

Pe timpul nopții, valorile termice vor crește de la +13..+18 grade Celsius până la +17..+22 de grade Celsius.

Meteorologul precizează că temperaturile de +33..+36 de grade Celsius se încadrează în valori de caniculă, iar începând de mâine ar putea fi emis cod galben de caniculă. 

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