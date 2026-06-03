Vrabie: În Moldova va fi creat un registru pentru monitorizarea coletelor din diasporă.

Potrivit lui Radu Vrabie, Serviciul Vamal, împreună cu alte instituții competente, lucrează în prezent la elaborarea unui registru electronic. Acest registru trebuie să asigure urmărirea completă a bagajelor și coletelor trimise în Republica Moldova, scrie unimedia.info.

„Noi, ca Serviciu Vamal, avem două pălării, să zicem așa. Deci, pe de o parte, trebuie să facilităm comerțul, să facem ca produsele care vin în Republica Moldova să ajungă cât mai repede, să nu stea la frontieră. De aici, este foarte important - lucru operativ, lucru bazat pe analiza riscurilor. Și noi, într-adevăr, împreună cu Poliția Republicii Moldova, Poliția de Frontieră și alte autorități, lucrăm la crearea unui registru care ne-ar permite să avem o trasabilitate a acestor bagaje”, a declarat Radu Vrabie.

„Altfel spus, cetățenii din Republica Moldova care sunt în diaspora trimit aceste bagaje neînsoțite, își scriu datele, deci ceea ce vrem să facem este să avem un sistem electronic în care să fie completat, care ne va permite să fie sursă de informație”, a explicat șeful Serviciului Vamal.

„Scopul nostru este să asigurăm un control cât mai eficient, bazat pe analiza riscurilor. Este vorba despre un control neintruziv, prin care înțeleg scanarea produselor. Deschiderea coletelor va avea loc mult mai rar, doar în cazurile în care vom dispune de informații care justifică astfel de acțiuni. Este o abordare rațională și echilibrată”, a adăugat Radu Vrabie.