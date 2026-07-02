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noi.md logonoi
2 Iulie 2026, 16:52
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Vor fi instituite reguli mai clare și evaluare constantă a riscurilor pentru creșterea siguranței feroviare

Siguranța sistemului feroviar din Republica Moldova va fi evaluată anual după o metodologie bazată pe indicatori de risc și date statistice.

Vor fi instituite reguli mai clare și evaluare constantă a riscurilor pentru creșterea siguranței feroviare.
Vor fi instituite reguli mai clare și evaluare constantă a riscurilor pentru creșterea siguranței feroviare.

Guvernul a aprobat Regulamentul privind stabilirea metodei de siguranță pentru evaluarea atingerii obiectivelor de siguranță, transmite noi.md.

Evaluarea va fi realizată în baza datelor statistice privind accidentele feroviare și a unor criterii unitare de analiză, care vor permite măsurarea nivelului de siguranță și identificarea domeniilor în care sunt necesare măsuri suplimentare pentru reducerea riscurilor.

Metodologia va analiza principalele categorii de risc, inclusiv cele care vizează călătorii, personalul feroviar, utilizatorii trecerilor la nivel cu calea ferată, persoanele aflate în apropierea infrastructurii feroviare și impactul asupra societății.

Noul regulament oferă Agenției Feroviare un instrument clar pentru monitorizarea și evaluarea nivelului de siguranță, entităților din sector criterii unitare de evaluare a riscurilor și a performanței în materie de siguranță, iar cetățenilor și operatorilor economici condiții pentru un transport feroviar mai sigur și aliniat standardelor Uniunii Europene.

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