Vor fi aplicate amenzi pentru zgomotul excesiv în punctele comerciale.

Aceste prevederi sunt conținute în proiectul de modificare a Codului contravențional. Acesta a fost elaborat de Ministerul Justiției cu scopul de a elimina lacunele în reglementarea activității de control și de a-i crește eficiența. Consultările publice sunt anunțate până pe 23 iunie, transmite logos-pres.md.

Documentul arată intenția Guvernului de a extinde competențele organelor de control, de a actualiza sancțiunile și de a clarifica normele privind încălcarea normelor comerciale în domeniul fiscal, vamal, bancar și în alte sfere.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică va putea emite dispoziții agenților economici, va putea solicita efectuarea măsurătorilor de zgomot, va întocmi procese-verbale și va aplica sancțiuni în cazul neîndeplinirii cerințelor. Pentru depășirea normelor de zgomot și vibrații se propune o amendă de la 30 până la 60 u.e. pentru persoanele fizice și de la 120 până la 240 u.e. pentru persoanele juridice.

În Codul contravențional al Republicii Moldova va fi stabilită și o amendă pentru neexecutarea dispozițiilor organelor de control. Pentru persoanele fizice aceasta poate varia între 80 și 160 u.e., iar pentru persoanele juridice între 200 și 400 u.e.

Este prevăzută și posibilitatea de a suspenda dreptul antreprenorului de a desfășura o anumită activitate pe o perioadă de la șase luni până la un an.