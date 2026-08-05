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5 August 2026, 11:45
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Viraj periculos la o intersecție din Chișinău: Un șofer de BMW, în vizorul Poliției

Un șofer a fost surprins efectuând o manevră periculoasă într-o intersecție din Chișinău, după ce a virat la stânga de pe o bandă necorespunzătoare, punând în pericol ceilalți participanți la trafic.

Viraj periculos la o intersecție din Chișinău: Un șofer de BMW, în vizorul Poliției.
Viraj periculos la o intersecție din Chișinău: Un șofer de BMW, în vizorul Poliției.

Poliția anunță că s-a autosesizat în urma imaginilor apărute în spațiul public, scriet stiri.md

Incidentul s-a produs la intersecția străzilor Ismail și Alexei Mateevici, unde conducătorul unui automobil de marca BMW a efectuat virajul la stânga de pe a doua bandă, deși aceasta nu era destinată unei astfel de manevre.

Potrivit imaginilor video transmise de un cititor, șoferul a creat o situație de accident.

Ofițerul de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), Ana Chiselița, a declarat că oamenii legii s-au autosesizat în acest caz și urmează să stabilească toate circumstanțele.

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