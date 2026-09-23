Vinificatorii moldoveni reduc livrările în SUA și sporesc exporturile către Africa

Exportul de vin moldovenesc a scăzut cu 16% în volum și cu 6% în valoare comparativ cu perioada similară a anului trecut. Acest lucru a fost declarat de directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Ștefan Iamandi.

O parte semnificativă a scăderii volumelor este legată de reducerea livrărilor către SUA și Belarus, scrie noi.md cu referire la moldova1.md.

În ultimii ani, exportul de vin către Statele Unite s-a redus semnificativ după introducerea unor taxe comerciale suplimentare. De asemenea, au scăzut livrările către Belarus, a menționat Ștefan Iamandi. Totodată, una dintre cele mai evidente schimbări a fost creșterea exporturilor către continentul african. Potrivit acestuia, volumul livrărilor acolo a crescut cu aproximativ 80%, iar valoarea lor — cu circa 60% comparativ cu anul trecut.

„Exporturile au ajuns la 8,38 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 7% din volumul total al exporturilor. Pentru noi, acesta este un rezultat încurajator, deoarece vedem un potențial foarte mare pe continentul african și planificăm să organizăm evenimente pe această piață. Piața numărul unu este Nigeria, urmată de Ghana, Coasta de Fildeș, Kenya și alte țări cu volume mai mici”, a declarat Iamandi.

România rămâne în continuare principala piață de desfacere pentru vinurile moldovenești, iar Ucraina ocupă în prezent locul al doilea la exporturile de vin îmbuteliat. Totodată, potrivit lui Iamandi, piața țărilor CSI nu mai joacă rolul pe care îl avea în trecut. Federației Ruse îi revin în prezent doar circa 2% din exporturile de vin moldovenesc, în timp ce în 2006 acest indicator era de aproximativ 80%.

În același timp, Republica Moldova continuă să exporte vin în unele țări CSI. Potrivit lui Iamandi, intrarea pe piețe noi și dezvoltarea sectorului HoReCa permit întreprinderilor vitivinicole să obțină un preț mai mare pentru produsele lor.

„Nu este un secret și nu doar noi resimțim acest lucru: toate țările vitivinicole se confruntă în prezent cu o scădere a consumului de vin la nivel global. Singura diferență în cazul nostru, comparativ cu alte țări, este că prețul mediu al unei sticle este în creștere. În opt luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut, acesta a crescut cu 6% și constituie acum 2,11 euro. Este un aspect important, care merită menționat”, a declarat Ștefan Iamandi.

În paralel, Oficiul Național al Viei și Vinului continuă promovarea brandului Wine of Moldova. În Republica Moldova există patru regiuni cu indicație geografică protejată, iar vinurile produse în acestea constituie circa 90% din volumul total al exporturilor de vin ale țării.