Viitorii studenți din Moldova plătesc încă înainte de începerea anului universitar

Pentru posibilitatea de a obține studii superioare, trebuie să plătești încă din etapa admiterii.

Absolvenții sunt nevoiți să achite chiar și depunerea documentelor, iar după înmatriculare, mulți se confruntă cu cheltuieli de zeci de mii de lei pentru studii. În Republica Moldova s-a încheiat recepția documentelor la instituțiile de învățământ superior, transmite logos-pres.md

În acest an, documentele au fost primite de 16 universități, iar universitățile de stat au propus 9.013 locuri bugetare. Pentru depunerea documentelor la admitere, candidații au fost nevoiți să plătească — fiecare universitate a stabilit propria taxă de înregistrare.

La Universitatea de Stat (USM), aceasta a constituit 350 de lei, la Universitatea Tehnică (UTM) — 400 de lei, la Academia de Studii Economice (ASEM) — 300 de lei, iar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) — 200 de lei.

La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, taxa de înregistrare era de 100 de lei. În paralel, se puteau depune cereri la trei universități deodată. De taxa de înregistrare sunt scutiți candidații care se înscriu la Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Academia „Ștefan cel Mare” MAI, precum și tinerii rămași fără ocrotire părintească și persoanele cu un grad pronunțat și grav de dizabilitate.

Rezultatele preliminare ale concursului vor fi publicate la 8 august. Candidații care vor fi înmatriculați vor trebui să își confirme locul, prezentând originalele documentelor în perioada 8-12 august. Rezultatele finale vor fi anunțate la 14 august. Pentru locurile care vor rămâne neocupate, va fi organizată o sesiune suplimentară de admitere în perioada 15-24 august.

Costul studiilor cu taxă pentru cetățenii Republicii Moldova depinde de universitate și de specialitatea aleasă. De exemplu, la USM, taxa în acest an poate ajunge la 18 mii de lei, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” — până la 16 mii de lei, la ASEM — până la 15,5 mii de lei, la USMF — între 20 și 70 de mii de lei, iar la UTM — până la 25 de mii de lei pe an. Cuantumul taxei de studii este stabilit separat de senatele fiecărei universități.