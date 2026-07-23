Viitorii judecători și procurori din Moldova vor putea susține din nou examenele fără să piardă bursa

Candidații pentru funcțiile de judecători și procurori care nu au obținut nota 8,00 la examenul final din cadrul Institutului Național de Justiție (INJ) vor putea susține o sesiune repetată.

Aceasta, fără returnarea imediată a banilor pentru studii.

Un astfel de proiect de lege a fost adoptat în prima lectură de Parlament, transmite rupor.md.

Proiectul de lege modifică regulile pentru cursanții Institutului Național de Justiție (INJ) care nu au obținut la evaluarea finală media 8,00 sau mai mare:

A doua șansă: candidații primesc dreptul la o sesiune de reexaminare. Pe durata reexaminării, aceștia păstrează statutul de cursant, iar bursa acordată pentru perioada studiilor nu va fi recuperată.

Riscuri financiare: dacă candidatul nu obține nota minimă 8,00 nici la a doua încercare, va fi obligat să restituie integral institutului toată bursa primită pe durata studiilor.

Garanții sociale și reguli privind concediul academic

Documentul prevede în detaliu drepturile și protecția socială a cursanților în perioada pregătirii inițiale, inițiativa aparținând unui grup de deputați din fracțiunea PAS:

Asigurare medicală: toți cursanții INJ vor fi asigurați obligatoriu cu poliță de asigurare medicală pe întreaga durată a studiilor.

Concedii medicale și exmatriculare: în caz de incapacitate temporară de muncă din cauza bolii (confirmată prin certificat medical), cursantul primește 60% din suma bursei. Exmatricularea pentru absențe la evaluările curente din cauza bolii este interzisă.

Împrejurări familiale: absențele de la cursuri din cauza decesului rudelor (până la gradul IV de rudenie) sunt recunoscute oficial ca motivate, cu prezentarea documentelor justificative.

Suspendarea studiilor: în caz de probleme grave de sănătate, se poate solicita concediu academic. Pe această perioadă se păstrează asigurarea medicală și 80% din bursă. După recuperare, cursantul este reînmatriculat în același an sau în anul următor.

Proiectul de lege urmează să fie supus celei de a doua lecturi în Parlament. Noile norme vor intra în vigoare imediat după publicarea lor în Monitorul Oficial.

Institutul Național de Justiție a primit prima grupă de cursanți în septembrie 2007 (prima promoție a absolvit în martie 2009). De la înființare, INJ a pregătit 17 promoții — un total de 265 candidați pentru funcția de judecător și 351 candidați pentru funcția de procuror.