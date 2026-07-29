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realitatea.md logorealitatea
29 Iulie 2026, 19:30
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Victoria Belous și-a depus mandatul de deputat

Victoria Belous a depus cererea de demisie din funcția de deputat în Parlament. Deputata a preluat mandatul de ministră a Finanțelor în Guvern condus de Vasile Tofan și își va continua activitatea în Guvern.

Victoria Belous și-a depus mandatul de deputat.
Victoria Belous și-a depus mandatul de deputat.

Într-o declarație, Belous a cerut să fie eliberată de îndatoririle de deputat începând cu 31 iulie 2026. Se presupune că Parlamentul va declara mandatul ei vacant la ultima ședință a organului legislativ din cadrul sesiunii plenare curente, care va avea loc pe 30 iulie, transmite realitatea.md.

Locul Victoriei Belous în Parlament este așteptat să fie ocupat de Victor Matragună. Acesta este jurist de profesie și originar din satul Piatra, raionul Orhei.

Până acum nu se știe cine va conduce Comisia parlamentară pentru economie, pe care o conducea Belous.

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realitatea.md logorealitatea
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