Victor Osipov rămâne în arest preventiv: Avocații anunță că vor contesta măsura.

Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au decis prelungirea măsurii cu 30 de zile în dosarul în care este învinuit de abuz în serviciu, transmite ipn.md.

Avocatul ex-vicepremierului, Victor Munteanu, a declarat că nu există temeiuri pentru menținerea clientului său în arest și a calificat dosarul drept unul fabricat.

„Noi considerăm că nu există temeiuri pentru a-l menține în arest. Sperăm că, totuși, lucrurile se vor schimba. Este un dosar fabricat. Vom contesta, bineînțeles, decizia și sperăm că atât clientul nostru, cât și oamenii se vor bucura de o justiție onestă”, a declarat apărătorul.

Cauza vizează deschiderea magazinelor duty-free în regiunea transnistreană. Decizia instanței a fost luată în cadrul examinării demersului procurorilor privind menținerea măsurii preventive.

Într-o declarație transmisă prin avocați, Victor Osipov susține că acuzațiile se referă la activitatea sa din 2015, când a participat la elaborarea unor norme privind extinderea rețelei de magazine duty-free pe segmentul transnistrean al frontierei cu Ucraina. Acesta afirmă că inițiativa era discutată la nivel guvernamental și că măsurile adoptate ar fi fost legale.

Totodată, el menționează că, ulterior apariției suspiciunilor de nereguli, a solicitat investigarea cazului de către instituțiile statului și a inițiat un proiect de lege pentru anularea normelor respective. Osipov mai afirmă că deciziile vizate au fost adoptate prin vot colegial în Guvern și Parlament, nu individual, și respinge acuzațiile privind presupuse legături cu grupări criminale, anunțând că va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.