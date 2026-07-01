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unimedia.info logounimedia
1 Iulie 2026, 10:42
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Viceprimarul din Pelinia, despre șoferul care a lovit doi polițiști: Nu cred că a adormit la volan

Viceprimarul localității Pelinia în care locuia șoferul implicat în accidentul de la Sângerei susține că bărbatul de 51 de ani se întorcea de la Chișinău, unde îl ajutase pe fiul său cu renovarea apartamentului.

Viceprimarul din Pelinia, despre șoferul care a lovit doi polițiști: Nu cred că a adormit la volan.
Viceprimarul din Pelinia, despre șoferul care a lovit doi polițiști: Nu cred că a adormit la volan.

Într-un interviu pentru Life Documentary, el a declarat că nu crede că șoferul ar fi adormit la volan și a presupus că, cel mai probabil, i s-ar fi făcut rău, scrie unimedia.info.

Potrivit viceprimarului localității, bărbatul se întorcea de la Chișinău, nu de la un eveniment privat, ci de la fiul său, pe care îl ajuta să facă reparații în apartament. Acesta susține că bărbatul de 51 de ani era o persoană responsabilă și cu o reputație ireproșabilă. Ion Băbălău nu crede că acesta ar fi putut adormi la volan, ci, mai degrabă, că i s-ar fi făcut rău. Potrivit lui, șoferul avea de ceva vreme probleme de sănătate, iar de curând urma un tratament medicamentos.

„El nu avea minusuri. Era o persoană retrasă, cuminte. El este profesor la școala muzicală, are ansambluri, are la educație copii. Putea să fi fost momentul că el, în ultimul timp, avea ceva probleme cu tensiunea. Îmi spunea un coleg de-al lui că urmează un tratament și ia pastile pentru tensiune.

Din spuse, pe el l-au dat jos din mașină oamenii care s-au oprit și el încă nu era conștient, el nu și-a dat seama și nici nu știa ce s-a întâmplat”, a declarat Băbălău.

Reamintim că, pe 23 iunie, pe traseul R6, în satul Grigorăuca din raionul Sângerei, un automobil a lovit doi polițiști de patrulare care se aflau pe marginea drumului în timpul serviciului. Ulterior, ambii au decedat la spital. Cei decedați aveau 25 și 29 de ani. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, șoferul probabil a adormit la volan.

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