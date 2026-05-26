Verșinin: Inflația de 8% și valul de fraude distrug încrederea în autorități.

Despre aceasta a declarat în cadrul emisiunii „Radio Moldova” deputatul fracțiunii „Democrația Acasă” Alexandru Verșinin, transmite rupor.md.

Potrivit parlamentarului, persoanele cheie din diverse instituții „practic își dau acordul tacit pentru comiterea infracțiunilor”. În același timp, este vorba nu despre conducerea superioară a republicii, ci despre nivelul mediu al sistemului de aplicare a legii.

„La nivelul Poliției, fără îndoială, există protecție pentru aceste scheme. Iar despre infracțiunile legate de traficul de arme și droguri, populația află doar atunci când instituțiile nu reușesc să ajungă la un acord între ele”, a subliniat deputatul.

Verșinin a menționat că scandalurile mari de corupție și dezvăluirile schemelor ilegale devin adesea doar consecința conflictelor interne și luptei pentru sferele de influență între principalele structuri de forță ale țării:

INI (Inspectoratul Național de Investigații)

CNA (Centrul Național Anticorupție)

PCCOCS (Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale)

„Ei împart între ei, nu vreau să cred că își împart aceste sfere de influență”, a adăugat politicianul, precizând că această analiză critică nu este un atac politic la adresa puterii actuale, ci o constatare a unei realități dure.

Cel mai grav efect al situației este, în opinia deputatului, starea cetățenilor simpli. Situația este agravată de prognozele economice extrem de pesimiste, conform cărora veniturile reale ale populației vor continua să scadă rapid.

Potrivit prognozelor macroeconomice actuale:

Creșterea economică va fi de doar 2%

Rata inflației va ajunge la 8%

„Această diferență înseamnă că, chiar și cu creșterea volumului producției și a activității muncii cetățenilor, populația Moldovei va continua să devină mai săracă”, a remarcat Verșinin.