Veniturile ANRE în 2025 au crescut cu 69%: Profitul net a fost de 62 de milioane de lei.

Astfel de date sunt menționate raportul financiar al instituţiei. Totodată, veniturile depăşesc cu circa 52 de milioane de lei volumele planificate în decizia de aprobare a bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2025, scrie mold-street.com.

Rezultatul financiar record înregistrat de ANRE se datorează în special majorării, la finele anului 2024, cu circa 39% a mărimii plăţilor regulatorii la un nivel de 0,25% din venitul de vânzări al titularilor de licenţă „pentru a asigura resursele necesare funcționării continue a Agenției”. Pentru comparaţie, în anul 2024 mărimea plăţilor regulatorii a fost de 0,18% din veniturile de vânzări ale titularilor de licenţă, iar în anul 2023 – de 0,15%.

Majorarea a permis ANRE să obțină, de asemenea, un profit net record, în valoare de 62 de milioane de lei. Este remarcabil faptul că, la sfârșitul anului 2024, instituția înregistra pierderi de aproximativ 13 milioane de lei.

În cadrul agenției se afirmă că „resursele financiare acumulate în 2025 au permis revizuirea nivelului plății reglementare la 0,20% din cifra de afaceri a deținătorilor de licențe”. Totuși, în raportul publicat nu se menționează în ce scopuri va fi utilizat profitul obținut de instituție în anul trecut.

Datele din raportul financiar al ANRE arată că cele mai mari încasări la bugetul agenției au fost asigurate de plățile reglementare ale companiilor care activează în sectorul energiei electrice. Această categorie de venituri a adus 87,7 milioane de lei. Urmează plățile companiilor care operează pe piața gazelor naturale — aproape 75 de milioane de lei. La rândul lor, operatorii pieței produselor petroliere au virat în favoarea ANRE 34,65 milioane de lei. Cele mai modeste sume au fost obținute din plățile reglementare ale întreprinderilor din sectorul termoenergetic, precum și de la organizațiile care furnizează servicii de alimentare cu apă și canalizare.

Trebuie menționat că activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică este condusă de un Consiliu de administraţie, format din 5 directori care exercită funcţii de demnitate publică. Ei se numără printre cei mai bine plătiţi demnitari din Republica Moldova.

Conform situaţiei de la finele anului trecut, ANRE avea 158 de angajaţi, iar cheltuielile cu personalul (plăţi salariale, contribuţii sociale) au reprezentat aproape 88% din cheltuielile din anul 2025.