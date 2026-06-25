Vecinii, despre șoferul care a lovit mortal polițiștii: Este profesor de muzică, liniștit și calm.

Bărbatul suspectat de producerea accidentului rutier pe traseul R6, în urma căruia au decedat doi polițiști de patrulare, este profesor de muzică și locuiește în satul Pelinia, raionul Drochia.

„După o oră și jumătate ne-au sunat și ne-au spus că a murit. A servit în armată la carabinieri, apoi a decis să devină polițist, a lucrat trei ani în Fălești, după care s-a mutat la Bălți. Am aflat despre accident de pe Internet, nimeni altcineva nu ne-a spus nimic”, a declarat mama lui Mihail Chiriac, transmite tvn.md.

Mihail Chiriac suna zilnic părinții. În seara de marți a fost ultima lor conversație, iar acum nu pot să creadă că nu se va mai repeta niciodată. A doua zi după moartea lui Mihail, fiica sa a împlinit un an.

Și în raionul Glodeni este doliu. Nicolae Dragan a absolvit colegiul agroindustrial din Râșcani, însă a ales să urmeze drumul tatălui său, ofițer de poliție și a îmbrăcat și el uniforma. Rudele și vecinii spun că aceasta a fost adevărata sa vocație.

Vecinii îl descriu pe șofer ca pe o persoană liniștită și un conducător auto prudent și spun că nu pot explica tragedia.

Bărbatul are 51 de ani, este profesor de muzică și locuiește în satul Pelinia.

Soția sa a refuzat să vorbească cu jurnaliștii: „Nu pot răspunde la niciuna dintre întrebările dumneavoastră, îmi cer scuze”.

O vecină spune că a aflat despre accident de la alți locuitori ai raionului și a fost șocată când a înțeles ce mașină a fost implicată.

„Am aflat de la vecini, m-au întrebat dacă este adevărat ce mi-au spus, cineva a recunoscut mașina lui. Când am aflat, sincer, am fost în șoc, la fel ca familia mea. De ce șoc? Pentru că este o persoană calmă, liniștită, așa cum am spus, este o persoană binevoitoare”, a spus vecina.

Un alt vecin spune că bărbatul și familia sa nu au creat niciodată probleme.

„Este destul de deștept și un băiat bun, așa că în zona noastră nu au fost probleme, el și soția lui sunt liniștiți”, a remarcat vecinul.

Accidentul a avut loc pe 23 iunie pe traseul R6. Doi polițiști au oprit un șofer și se aflau lângă mașina de serviciu când un alt automobil s-a izbit de ei.

Șoferul implicat în accident ar fi adormit la volan.

Polițiștii au fost duși la spital în stare critică, dar ulterior au decedat.

Bărbatul de 51 de ani a fost reținut după accident.