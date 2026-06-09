Vasile Popa, despre TUX: Am convins ofițerii să părăsească benevol această schemă, dar nu mi-a reușit.

Mai mult, Popa susține că ar fi încercat să contracareze participarea unor angajați ai SPPS la activitatea platformei, inclusiv prin acțiuni de informare, discuții cu efectivul și verificări interne, scrie agora.md.

Vasile Popa a negat că ar fi participat la activitatea platformei și a spus că, dimpotrivă, în perioada în care s-a aflat la conducerea SPPS, ar fi încercat să prevină implicarea angajaților instituției în astfel de activități.

„M-am străduit ca ofițerii să respecte legislația în vigoare. Și am făcut chiar și anchetă în serviciu, când am fost la conducere în serviciu. Am convins ofițerii implicați în această schemă să o părăsească benevol, care au plecat, care nu au plecat. Nu am avut competența ca să verific starea financiară a fiecărui colaborator din serviciu”, a declarat Vasile Popa.

Fostul șef al SPPS a mai spus că în cadrul instituției ar fi fost organizate ședințe de informare, inclusiv cu participarea psihologului serviciului, pentru a le explica angajaților riscurile unor asemenea scheme.

„Am informat ofițerii, am avut ședințe, li s-a explicat ofițerilor ce înseamnă o piramidă financiară. A lucrat cu ei și psihologul serviciului. Am avut și ședințe și am discutat cu efectivul, le-am explicat. Am început acea anchetă în serviciu pe tot ce înseamnă TUX, și am încercat să-i conving pe ofițeri că banii pe care ei îi câștigă cineva îi pierde. Dar, din păcate, nu mi-a reușit”, a povestit Vasile Popa.

Fiind întrebat dacă demisia sa a avut legătură cu scandalul privind platforma TUX, Popa a spus că nu are nicio legătură cu activitatea platformei online. Fostul director al SPPS a declarat că, în prezent, este angajat al unei companii din Europa.

„Eu nu am fost implicat în TUX, asta vă garantez, și sunt la dispoziția organelor de urmărire penală”, a spus generalul.

Vasile Popa a condus SPPS din noiembrie 2023. Înainte de aceasta, a fost bodyguardul personal al Maiei Sandu. În noiembrie 2025, președinta a semnat cererea sa de demisie. Potrivit presei, acest lucru a avut loc pe fundalul dosarului piramidei financiare TUX, din cauza căreia zeci de moldoveni au pierdut bani.