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30 Iulie 2026, 16:46
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Vasile Costiuc, sunat de un escroc la ședința Parlamentului

Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, ar fi fost sunat de escroci chiar în timpul ședinței Parlamentului.

Vasile Costiuc, sunat de un escroc la ședința Parlamentului.
Vasile Costiuc, sunat de un escroc la ședința Parlamentului.

Deputatul a publicat un video pe rețelele sociale, în care acesta poartă o discuție cu un presupus angajat al unui operator de telefonie mobilă, transmite stiri.md.

De asemenea, parlamentarul susține că a solicitat intervenția polițiștilor.

„Eu sunt responsabil. Am solicitat intervenția Poliției la Parlament să vină scriu plângere pe cei care fac escrocherii online. Pe urme fierbinți, am să dau numărul de telefon al celor care mă sună și mă întreabă codurile care au venit în limba rusă”, a mărturisit Costiuc pe rețelele sociale.

Deputatul a menționat că a fost contactat de o persoană care s-a prezentat drept reprezentant al unei companii de telefonie mobilă și care i-a vorbit în limba rusă. Apelantul i-a spus că abonamentul său urma să expire. În timpul conversației, Costiuc i-a dictat intenționat două coduri greșite, despre care a afirmat că le-a primit prin SMS. După aceasta, persoana care l-a sunat a încheiat apelul.

În cele din urmă, parlamentarul a sesizat oamenii legii.

Polițiștii îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți și să nu ofere date personale sau bancare la telefon. În cazul în care suspectează o tentativă de fraudă, aceștia sunt sfătuiți să închidă imediat apelul și să solicite ajutor la numărul unic de urgență 112.

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